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В Берлине провели панихиду по Алексею Навальному
04.06.2024 14:55 Алина Груднева

В Берлине провели панихиду по Алексею Навальному

Во вторник, 4 июня, в церкви святой Марии в Берлине провели панихида по российскому оппозиционеру Алексею Навальному, умершему в колонии.

Служба была проведена по случаю дня рождения покойного политика, которому сегодня исполнилось бы 48 лет.

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В церкви присутствовали его вдова Юлия, пресс-секретарь Кира Ярмыш, а также бывший глава штабов Навального Леонид Волков и другие соратники.

По данным "Русской службы ВВС", панихиду проводил протоиерей Андрей Кордочкин. Еще одна панихида состоялась на Борисовском кладбище в Москве, куда пришли матери Навального и его жены.

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