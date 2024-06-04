



В Берлине провели панихиду по Алексею Навальному

Во вторник, 4 июня, в церкви святой Марии в Берлине провели панихида по российскому оппозиционеру Алексею Навальному, умершему в колонии.



Служба была проведена по случаю дня рождения покойного политика, которому сегодня исполнилось бы 48 лет.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В церкви присутствовали его вдова Юлия, пресс-секретарь Кира Ярмыш, а также бывший глава штабов Навального Леонид Волков и другие соратники.



По данным "Русской службы ВВС", панихиду проводил протоиерей Андрей Кордочкин. Еще одна панихида состоялась на Борисовском кладбище в Москве, куда пришли матери Навального и его жены.



