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В Беларуси рассказали, намерены ли воевать
02.02.2024 05:35 Алина Груднева

В Беларуси рассказали, намерены ли воевать

Беларусь не хочет ни с кем воевать, поскольку не рассматривает ни одно государство в качестве врага.

Такое заявление сделал глава информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Артем Буторин.

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"Хочу успокоить всех  - воевать мы не собираемся. Мы обновляем положения военной доктрины, чтобы она больше соответствовала тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний момент", - сказал он.

По словам Буторина, в доктрине декларируются политические моменты о том, что ядерное оружие является "средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии" против Беларуси.

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