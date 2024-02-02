



В Беларуси рассказали, намерены ли воевать

Беларусь не хочет ни с кем воевать, поскольку не рассматривает ни одно государство в качестве врага.



Такое заявление сделал глава информационно-аналитического управления Генерального штаба Вооруженных сил республики полковник Артем Буторин.



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"Хочу успокоить всех - воевать мы не собираемся. Мы обновляем положения военной доктрины, чтобы она больше соответствовала тем вызовам и угрозам, которые существуют на сегодняшний момент", - сказал он.



По словам Буторина, в доктрине декларируются политические моменты о том, что ядерное оружие является "средством стратегического сдерживания от развязывания агрессии" против Беларуси.