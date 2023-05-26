



В Беларуси нелояльным к режиму “экстремистам" запретили продавать имущество

Читатели “Белсата” сообщили, что столкнулись с запретом на продажу квартиры. По их информации, появились “черные списки” с именами людей, связанных с протестами 2020 года, которым квартиры продавать нельзя. Источники “Белсата” утверждают, что такие списки были разосланы в Бюро регистрации и технической инвентаризации БРТИ, а также в риэлторские агентства.



Редакция издания связалась с человеком, который пытался продать свою квартиру в Беларуси и столкнулся с запретом на продажу. По словам собеседника, он выехал из страны и пытался продать свою квартиру, оформив доверенность на родственника. Помогало с продажей риелторское агентство. Оно подготовило необходимые документы, сделало фотоснимки квартиры, выставило объявление на продажу и уже начало проводить осмотры с покупателями. Но однажды хозяину позвонил представитель агентства и сообщил, что продать квартиру они все-таки не смогут. В разговоре он сослался на то, что во все БРТИ и риелторские агентства были разосланы списки “экстремистов”, сделки по квартирам которых приостановлены. При этом собеседник отмечает, что, по словам риелтора, в списке даже есть люди, которые получали только “административку” в связи с событиями 2020 года.



Источник издания в риэлторском агентстве рассказал, что 18 февраля 2023 года на аукцион выставили квартиру Сергея Тихановского. По словам агента, течение нескольких дней в риэлторской базе “с непонятного сайта выскочило около десятка дешевых квартир”, также выставленных на аукцион.

Некоторое время в риэлторских кругах даже ходили слухи, что процесс конфискации квартир и продажи их через аукционы может получить массовый характер – их будут отбирать у противников режима по аналогии с квартирой Тихановских, сообщил источник.



Юрист Human Rights Impact Роман Кисляк отметил, что все запреты могут налагаться только через Бюро регистрации и технической инвентаризации: то ли от судебных исполнителей, то ли от других органов – все данные контролируются БРТИ. Юрист допустил, что подобные запреты могут налагаться во время проведения какого-то оперативного мероприятия, каких-либо проверок, в результате чего в БРТИ могли быть высланы соответствующие запросы.

При этом, отметил Роман Кисляк, понятие запрета на отчуждение имущества включено в общие регистрационные процедуры. Согласно им запрет может как вводиться по определенным критериям, так и сниматься, если основания для наложения этого запрета исчезают.



“В белорусских реалиях могут случаться такие случаи, когда поступает запрет, но при этом правовых оснований для него нет”, – говорит Роман Кисляк. “Так, как, например, было с запретом выезда из страны не чаще одного раза в 10 дней: людей просто разворачивали на границе, хотя правовых оснований для этого не было”.



Такая же ситуация, по мнению эксперта, может быть и с существованием “черных списков” о запрете продажи квартир – они могут существовать как определенные временные меры, но за этими мерами должны последовать какие-то нормативные акты, вводящие процедуру ограничения.

В начале сентября 2022 года белорусские власти арестовали квартиру Сергея и Светланы Тихановских, описав, по словам Светланы Тихановской, в ней все “вплоть до акварельных красок детей”.



С середины осени 2022 года стали появляться новости о том, что власти хотят закрепить на законодательном уровне возможность конфискации имущества у лиц, “причастных экстремистской деятельности”. 16 января закон об изъятии имущества, принятый тайно и опубликованный на Национальном правовом портале, вступил в силу. Согласно нему, основанием для конфискации имущества могло стать совершение “недружественных действий” в отношении белорусских граждан или организаций, что может трактоваться очень широко, так как соответствующего понятия не прописано в белорусском законодательстве.



18 февраля стало известно, что трехкомнатную квартиру Тихановских выставили на аукцион с начальной ценой лота почти $77 000, что значительно дешевле рыночной. 6 марта появилась информация, что аукцион по продаже этой квартиры не состоялся из-за отсутствия участников.