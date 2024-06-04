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В Балтийском море стартовали масштабные учения
04.06.2024 05:35 Алина Груднева

В Балтийском море стартовали масштабные учения

В Балтийском море стартовали масштабные учения по защите подводной инфраструктуры.

По данным ERR, речь идет о серии оборонительных военных операций Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) Nordic Warden.

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Целью учений является усиление безопасности критически важной подводной инфраструктуры от Северной Атлантики до Балтийского моря. Мероприятия будут продолжаться месяц.

В Объединенный экспедиционный корпус, созданный Великобританией, входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. 

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