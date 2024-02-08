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В Азербайджане на пост президента вновь переизбран Ильхам Гейдар Алиев
08.02.2024 15:15 Катя Шульц

В Азербайджане на пост президента вновь переизбран Ильхам Гейдар Алиев

Согласно данным ЦИК Азербайджана, Ильхам Гейдар Алиев набрал более 92% голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский в уже поздравил вновь переизбранного президента Азербайджана с законной победой на выборах, пожелав "дальнейшей успешной и результативной деятельности", а также поблагодарил за гуманитарную помощь.

Оппозиция Азербайджана заявила, что не признает итоги выборов. Об этом, пишет азербайджанская служба “Радио Свобода”.

 

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