



В Азербайджане на пост президента вновь переизбран Ильхам Гейдар Алиев

Согласно данным ЦИК Азербайджана, Ильхам Гейдар Алиев набрал более 92% голосов.



Президент Украины Владимир Зеленский в уже поздравил вновь переизбранного президента Азербайджана с законной победой на выборах, пожелав "дальнейшей успешной и результативной деятельности", а также поблагодарил за гуманитарную помощь.



Оппозиция Азербайджана заявила, что не признает итоги выборов. Об этом, пишет азербайджанская служба “Радио Свобода”.



