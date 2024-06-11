В Австрии назначили дату выборов в парламент
В Австрии выборы в Нициональный совет назначили на 29 сентября.
О дате выборов в нижнюю палату австрийского парламента сообщает издание Heute.
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По словам федерального канцлера Карла Нехаммера, совет министров должен утвердить дату 12 июня, одобренную правительственной коалицией.
Согласно результатам голосования на выборах в Европарламент, лидирует ультраправая Австрийская партия свободы.