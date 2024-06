В Армении требуют отставки Пашиняна

Вечером, 9 июня в Армении стартовала антиправительственная акция протеста.



Демонстранты требуют немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна.



Протестующие устроили марш в Ереване. Они направились к зданиям парламента и администрации президента.



Возле зданий усилена охрана. На месте дежурит огромное количество силовиков.

Following the Tavush for Homeland Movement rally in #yerevan, #armenia 🇦🇲, Archbishop Bagrat #Galstanyan has called for Prime Minister Pashinyan's resignation over his policy towards #azerbaijan.@SrbazanBagrat @SpecialEurasia #caucasus #кавказ #армения pic.twitter.com/IVwGk0zW82