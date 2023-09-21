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В Армении хотят объявить импичмент Пашиняну
21.09.2023 02:30 Алина Груднева

В Армении хотят объявить импичмент Пашиняну

Армянская оппозиция намерена объявить импичмент премьер-министру страну Николу Пашиняну, объявившему, что его страна не будет вступать в бой против Азербайджана за Нагорный Карабах.

Для этого был создан комитет, который займется смещением главы правительства. 

По словам председателя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна, по этому поводу представители оппозиции вели переговоры 19 сентября. Они думали над шагами для выхода из ситуации, один из которых был импичмент Пашиняну.

"Сформирована "дорожная карта" по выходу из сложившейся ситуации. Мы разработали программу действий, конечная цель которой — отстранение от власти действующего режима", — отметил Сагателян.

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