



В Аргентине будут бороться с протестующими, перекрывающими улицы

В Аргентине намерены жестко бороться с протестующими, которые во время демонстраций перекрывают улицы.



Такой шаг разрабатывает новое аргентинское правительство.



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По словам министра человеческого капитала Аргентины Сандры Петтовельо, протестующих лишат социальных пособий.



"Единственными, кто не будет получать пособия, станут те, кто идут на манифестацию и перекрывают улицы", - пояснила она.