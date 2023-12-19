В Аргентине будут бороться с протестующими, перекрывающими улицы
В Аргентине намерены жестко бороться с протестующими, которые во время демонстраций перекрывают улицы.
Такой шаг разрабатывает новое аргентинское правительство.
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По словам министра человеческого капитала Аргентины Сандры Петтовельо, протестующих лишат социальных пособий.
"Единственными, кто не будет получать пособия, станут те, кто идут на манифестацию и перекрывают улицы", - пояснила она.