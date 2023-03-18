



В Афганистане запретили выращивать коноплю

Лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада запретил выращивать коноплю на территории Афганистана. Запрет касается всех граждан страны.

В случае нарушения новой нормы посевы наркотической травы "будут уничтожены", говорится в постановлении талибов.



За 20 лет производство наркотиков в этой стране увеличилось в 40 раз, превратив ее в крупнейшую метамфетаминовую лабораторию.



В начале августа 2021 года боевики "Талибана" на фоне вывода войск США из Афганистана начали наступление на позиции правительственных сил и вошли в Кабул.



После этого талибы сформировали временное правительство и заявили, что намерены добиваться признания новых властей со стороны международного сообщества.

