



В Афганистане сжигают музыкальные инструменты из-за "аморальности"

Талибы сжигают музыкальные инструменты в Афганистане, утверждая, что музыка “вызывает моральное разложение”, пишет BBC.



Музыкальное оборудование стоимостью в тысячи долларов сгорело в костре в субботу в западной провинции Герат.



С момента прихода к власти в 2021 году талибы ввели многочисленные ограничения, в том числе на публичное воспроизведение музыки.



Ахмад Сармаст, основатель Национального института музыки Афганистана, сравнил их действия с “культурным геноцидом и музыкальным вандализмом”.



“Народу Афганистана было отказано в творческой свободе… Сожжение музыкальных инструментов в Герате — лишь небольшой пример культурного геноцида, который происходит в Афганистане под руководством талибов”, — сказал Сармаст, проживающий сейчас в Португалии.



Некоторые из предметов, подожженных в Герате, включали гитару, фисгармонию и таблу (разновидность барабана), а также усилители и динамики, судя по изображениям в Интернете. Многие из них были изъяты из мест проведения свадеб в городе.



Представитель министерства порока и добродетели движения “Талибан” заявил, что исполнение музыки «заставит молодежь сбиться с пути».

Аналогичный костер из инструментов был организован талибами 19 июля.



Все формы музыки были запрещены на общественных собраниях, на телевидении и радио, пока талибы находились у власти в Афганистане с середины 90-х до 2001 года.



В последующие два десятилетия музыкальная сцена процветала, но возвращение талибов в августе 2021 года побудило многих музыкантов бежать из страны. Сообщается, что певцы и музыканты, все еще находящиеся в стране, подвергаются избиениям и дискриминации .



