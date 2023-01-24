



Утверждено расширение "норвежского закона"

В ходе ночного голосования Кнессет утвердил расширение "норвежского закона".



Инициативу поддержало большинство - 65 депутатов, против выступили 18, один воздержался.



В частности, теперь будет отменено положение, согласно которому могли уволиться не более 5 депутатов, назначенных министрами или заместителями министров.



Согласно новыми правилам, из фракций смогут увольняться большинство депутатов. Например, если в ней состоится более 18 человек - покинуть Кнессет могут до трети от ее состава. Во фракции, где работают до 17 человек, уйти могут 5 и так далее.



Соответствующую инициативу выдвинула председатель комиссии по законодательству Симха Ротман.