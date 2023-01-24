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Утверждено расширение "норвежского закона"
24.01.2023 10:20 Алина Груднева

Утверждено расширение "норвежского закона"

В ходе ночного голосования Кнессет утвердил расширение "норвежского закона".

Инициативу поддержало большинство - 65 депутатов, против выступили 18, один воздержался.

В частности, теперь будет отменено положение, согласно которому могли уволиться не более 5 депутатов, назначенных министрами или заместителями министров.

Согласно новыми правилам, из фракций смогут увольняться большинство депутатов. Например, если в ней состоится более 18 человек - покинуть Кнессет могут до трети от ее состава. Во фракции, где работают до 17 человек, уйти могут 5 и так далее.

Соответствующую инициативу выдвинула председатель комиссии по законодательству Симха Ротман.

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