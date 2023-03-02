



"Уточненный компромисс" президента Герцога



Прошло две с половиной недели с момента предложенного президентом Ицхаком Герцогом компромисса, и теперь появился обновленный набросок компромисса. Герцог предложил новый компромиссный набросок, в котором, среди прочего, говорится о комитете по назначению судей и о принятии основных законов.



Предложение Герцога поступило после того, как вчера вечером, после дня протеста, депутаты от коалиции и оппозиции выступили с первым совместным призывом к переговорам в соответствии с набросками президента. Компромиссный план состоит из двух этапов: юридического и политического. Завершился юридический процесс, которым руководил профессор Йедидия Штерн и его команда. Заявления членов Кнессета, в которых депутаты от правых и левых партий призывали к переговорам, являются частью политического компромисса.



Обновленный "Компромисс президента":



Комитет по назначению судей:



- Отмена вето судей



- Без автоматического большинства для коалиции



- Для утверждения судей потребуется консенсус



- Назначение представителей общественности по соглашению сторон





Основной закон о законодательстве:



- Укрепление статуса основных законов



- Пискат а-итгабрут большинством более 61 депутата



- Основные законы будут приниматься только при широком согласии + гарантии для законов















