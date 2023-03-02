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"Уточненный компромисс" президента Герцога
02.03.2023 09:08 Аркадий Бочаровский

"Уточненный компромисс" президента Герцога


Прошло две с половиной недели с момента предложенного президентом Ицхаком Герцогом компромисса, и теперь появился обновленный набросок компромисса. Герцог предложил новый компромиссный набросок, в котором, среди прочего, говорится о комитете по назначению судей и о принятии основных законов.

Предложение Герцога поступило после того, как вчера вечером, после дня протеста, депутаты от коалиции и оппозиции выступили с первым совместным призывом к переговорам в соответствии с набросками президента. Компромиссный план состоит из двух этапов: юридического и политического. Завершился юридический процесс, которым руководил профессор Йедидия Штерн и его команда. Заявления членов Кнессета, в которых депутаты от правых и левых партий призывали к переговорам, являются частью политического компромисса.

Обновленный "Компромисс президента":

Комитет по назначению судей:

- Отмена вето судей

- Без автоматического большинства для коалиции

- Для утверждения судей потребуется консенсус

- Назначение представителей общественности по соглашению сторон


Основной закон о законодательстве:

- Укрепление статуса основных законов

- Пискат а-итгабрут большинством более 61 депутата

- Основные законы будут приниматься только при широком согласии + гарантии для законов







 

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