



Утечка документов: в США отстранены командиры подразделения, где служил Тейшейра

Воздушные силы США отстранили от должности двух командиров подразделения Национальной гвардии, где служил обвиняемый в утечке секретной информации Джек Тейшейра.



Об этом сообщил представитель ВВС США, пишет Reuters .



С должностей отстранили оперативного командира и командира отряда 102 разведывательного крыла, где служил Тейшейра. Их отстранили на время следствия, также им временно закрыли доступ к секретным системам и информации.

