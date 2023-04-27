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Утечка документов: в США отстранены командиры подразделения, где служил Тейшейра
27.04.2023 13:34 Ирина Демьянова

Утечка документов: в США отстранены командиры подразделения, где служил Тейшейра

Воздушные силы США отстранили от должности двух командиров подразделения Национальной гвардии, где служил обвиняемый в утечке секретной информации Джек Тейшейра.

Об этом сообщил представитель ВВС США, пишет Reuters .

С должностей отстранили оперативного командира и командира отряда 102 разведывательного крыла, где служил Тейшейра. Их отстранили на время следствия, также им временно закрыли доступ к секретным системам и информации.
 

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