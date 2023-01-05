



Умер журналист Пригожина, заманивший в ловушку Орхана Джемаля и Кирилла Радченко

Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил о смерти военного корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского.



Видео опубликовано в Telegram-канале агентства.



Пригожин отметил, что Романовский был его товарищем и отличным корреспондентом. По его словам, журналист сделал очень много для России.

"И поэтому нам будет его не хватать… Я уверен, что все его знали как бойца. Земля ему будет пухом", — сказал Пригожин.



Друг и коллега журналиста Александр Коц уточнил, что Романовский скончался от рецидива онкологического заболевания, с которым боролся много лет.



Имя Кирилла Романовского стало известно после убийства в 2018 году российских документалистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля, которые поехали в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) снимать документальный фильм про ЧВК Вагнера.



Как выяснил Центр «Досье», летом 2018 года Романовский участвовал в подготовке убийства журналистов Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева в ЦАР. Журналисты отправились в Африку, чтобы расследовать деятельность ЧВК «Вагнера».



Именно Романовский заманил их в западню. Он передал репортёрам контакт несуществующего фиксера «Мартина». Журналистов убили, когда они ехали на встречу с «Мартином» в город Бамбари. Впоследствии Романовский лгал и путался в деталях знакомства с «Мартином».



Центр «Досье» неоднократно призывал российскую Генпрокуратуру допросить Романовского по делу об убийстве, а также передавал результаты своего расследования правоохранителям, однако никаких проверок следствие не проводило и спустило дело на тормозах.