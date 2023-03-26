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Ультиматум Нетаниягу и Левина Галанту
26.03.2023 08:33 Аркадий Бочаровский

Ультиматум Нетаниягу и Левина Галанту

После вчерашнего призыва министра обороны Йоава Галанта остановить принятие законов о правовой реформе, сегодня утром премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр юстиции Ярив Левин рассматривают возможность предъявить Галанту ультиматум: если он не поддержит закон, он будет уволен. Об этом сообщает Сефи Овадия в эфире 12-го канала израильского ТВ.

В то же время,  рассматривается возможность предложить пост министра обороны в обмен на поддержку закона министру сельского хозяйства Ави Дихтеру. Дихтер также призывал остановить правовую реформу.
 

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