



Ультиматум Ирана Израилю

Иран продолжает издавать угрозы в адрес Израиля. Министр иностранных дел Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиян дал интервью 15 октября катарской телекомпании "Аль-Джазира".



Абдоллахиян предупредил, что Тегеран через своих посредников направил Израилю послание, что "если преступления в Газе не прекратятся, то завтра будет слишком поздно". Иранский министр добавил, что "если усилия по прекращению агрессии в Газе не увенчаются успехом, то возможно расширение фронтов войны, вероятность этого возрастает с каждым часом".



По его словам, "мы надеемся, что политические усилия предотвратят расширение войны, иначе никто не знает, что может произойти в следующий час. Иран не может оставаться сторонним наблюдателем за тем, что происходит. Если Израиль решится на наземную операцию, лидеры сопротивления превратят город в кладбище для его солдат".



Абдоллахиян также отметил, что на встрече с генеральным секретарем "Хезболлы" Хасаном Насраллой "узнал от него обо всех имеющихся сценариях". Он добавил: "Если Америка и Израиль не прекратят эту политику, то остановить расширение войны не удастся, и огромный ущерб будет нанесен и США".