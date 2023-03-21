



Украинские тюрьмы ждут: суд вынес приговор для 20 депутатов Госдумы РФ

Украинский суд приговорил к 15 годам тюрьмы 20 депутатов Госдумы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 21 марта.



Указано, что 15 февраля 2022 года эти депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.



"А уже 22 февраля – проголосовали за ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР". В дальнейшем кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии", – говорится в сообщении.



На основании собранных улик суд признал российских депутатов виновными по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст.110 УК Украины) и назначил им по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.



Осужденными являются:

Алтухов Сергей Викторович, 23.02.1982 г.р.

Альшевских Андрей Геннадиевич, 14.05.1972 г.р.

Амельченкова Ольга Николаевна, 05.09.1990 г.р.

Аникеев Андрей Анатольевич, 16.12.1961 г.р.

Аникеев Григорий Викторович, 28.02.1972 г.р.

Артамонова Валентина Николаевна, 13.12.1960 г.р.

Аршба Отари Ионович, 12.04.1955 г.р.

Аршинова Алена Игоревна, 03.03.1985 г.р.

Баженов Тимофей Тимофеевич, 25.01.1976 г.р.

Байгускаров Зариф Закирович, 30.06.1967 г.р.

Борцов Николай Иванович, 08.05.1945 г.р.

Булавинов Вадим Евгеньевич, 20.03.1963 г.р.

Исламов Дмитрий Викторович, 05.12.1977 г.р.

Кузьмин Михаил Владимирович, 28.02.1972 г.р.

Майданов Денис Васильевич, 17.02.1976 г.р.

Панков Николай Васильевич, 05.01.1965 г.р.

Петров Юрий Александрович, 10.04.1947 г.р.

Пилипенко Ольга Васильевна, 04.01.1966 г.р.

Пивненко Валентина Николаевна, 14.06.1947 г.р.

Погорелый Дмитрий Викторович, 04.10.1977 г.р.

При этом указано, что поскольку осужденные находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.Ранее сообщалось, что СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении 96 депутатов российской Госдумы.