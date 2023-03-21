Украинские тюрьмы ждут: суд вынес приговор для 20 депутатов Госдумы РФ
Украинский суд приговорил к 15 годам тюрьмы 20 депутатов Госдумы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 21 марта.
Указано, что 15 февраля 2022 года эти депутаты поддержали постановление об обращении к президенту России с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
"А уже 22 февраля – проголосовали за ратификацию так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и террористическими организациями "Л/ДНР". В дальнейшем кремль использовал эти решения в качестве формального повода для начала полномасштабного вторжения в Украину и оправдания вооруженной агрессии", – говорится в сообщении.
На основании собранных улик суд признал российских депутатов виновными по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст.110 УК Украины) и назначил им по 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Осужденными являются:
- Алтухов Сергей Викторович, 23.02.1982 г.р.
- Альшевских Андрей Геннадиевич, 14.05.1972 г.р.
- Амельченкова Ольга Николаевна, 05.09.1990 г.р.
- Аникеев Андрей Анатольевич, 16.12.1961 г.р.
- Аникеев Григорий Викторович, 28.02.1972 г.р.
- Артамонова Валентина Николаевна, 13.12.1960 г.р.
- Аршба Отари Ионович, 12.04.1955 г.р.
- Аршинова Алена Игоревна, 03.03.1985 г.р.
- Баженов Тимофей Тимофеевич, 25.01.1976 г.р.
- Байгускаров Зариф Закирович, 30.06.1967 г.р.
- Борцов Николай Иванович, 08.05.1945 г.р.
- Булавинов Вадим Евгеньевич, 20.03.1963 г.р.
- Исламов Дмитрий Викторович, 05.12.1977 г.р.
- Кузьмин Михаил Владимирович, 28.02.1972 г.р.
- Майданов Денис Васильевич, 17.02.1976 г.р.
- Панков Николай Васильевич, 05.01.1965 г.р.
- Петров Юрий Александрович, 10.04.1947 г.р.
- Пилипенко Ольга Васильевна, 04.01.1966 г.р.
- Пивненко Валентина Николаевна, 14.06.1947 г.р.
- Погорелый Дмитрий Викторович, 04.10.1977 г.р.
Ранее сообщалось, что СБУ передала в суд обвинительные акты в отношении 96 депутатов российской Госдумы.