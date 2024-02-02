



Украинские беженцы разделились во мнениях относительно войны Израиля в Газе

В то время как одни, спасаясь от российского вторжения, встают на сторону Израиля, другие говорят, что конфликт сложнее, чем они думали.



Тысячи мирных жителей подвергаются бомбардировкам, убиты и ранены. Инфраструктура подвергалась обстрелам - и миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома.



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Сегодня эти образы вызывают в памяти Газу, но 120 дней назад они больше ассоциировались с Украиной после вторжения России в феврале 2022 года.



В течение нескольких месяцев миллионы украинцев, вынужденных бежать из своих домов в страны Европы.



Однако после смертоносного нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года и последовавшей за этим кампании израильских авиаударов, в результате которой погибли 27 000 палестинцев, некоторые украинские беженцы опасаются, что борьба Киева с Россией Владимира Путина, которая когда-то была в центре внимания западного мира, отошла на второй план.



"Поддержка Украины и внимание со стороны СМИ и людей к войне в Украине теряют обороты, что огорчает меня и всех украинских граждан", - говорит украинская беженка Мария Панкова, живущая в Шотландии.



"Например, мои шотландские друзья, которые никогда не делились сборами средств или новостями в социальных сетях в поддержку Украины, теперь активно делают это в поддержку Газы".



"Как украинка, я много думаю о том, сколько международных ресурсов и внимания сейчас разделено в двух направлениях", - сказала Яна, не назвавшая свою фамилию.



Больше всего Яна боится, что усиление глобальной нестабильности может привести к новой мировой войне.



