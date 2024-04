Украинская разведка прокомментировала "уничтожение Керченского моста"

Недавно у британского издания The Guardian вышла статья, в которой говорится, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит третий удар по Керченскому мосту, соединяющему территорию России с оккупированным Крымом.



Высокопоставленные представители ГУР заявили изданию, что разрушение моста "неизбежно". Кроме того, ГУР считает, что в ближайшее время сможет вывести из строя города.



"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - заявил The Guardian один из чиновников, добавив, что у главы разведки Кирилла Буданова уже есть "большая часть средств для достижения этой цели".



По его словам, Буданов придерживается плана, одобренного президентом Украины Владимиром Зеленским, по "минимизации" военно-морского присутствия России в Черном море.



Эту информацию прокомментировал представитель Главное управление разведки Андрей Юсов.



По его словам, информация The Guardian о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины планирует уничтожить Керченский мост в первой половине 2024 года, не новая. Ведь это военная цель, которая подлежит "обезвреживанию".



Отвечая на вопрос, не вредят ли планам ГУР подобные статьи, Юсов отметил, что "у The Guardian, безусловно, есть свои источники, и на Западе в последнее время выходит много материалов с достаточно громкими заголовками, которые ссылаются на те или иные источники".



В то же время, представитель ГУР считает "не всегда уместным делом" комментировать анонимную информацию.



"Если говорить о публичной коммуникации, то могу заверить, что информация озвучивается и тогда, когда это нужно. Что касается этого сооружения - моста, то были уже неоднократные коммуникации и заявления по этому поводу от украинских представителей сектора безопасности и обороны. Глава СБУ комментировал эту ситуацию. И, в конце концов, мы можем констатировать, что россияне постоянно рапортуют вверх, передают в Кремль, что на этот раз уже все меры безопасности точно приняты", - отметил Юсов.



Он добавил, что напугать оккупантов этой информацией вряд ли удастся.



"Но то, что все военные цели, а данный незаконный объект - это военная цель, подлежат обезвреживанию - это не новая информация. Здесь ничего нового нет", - подчеркнул представитель ГУР.