



Украине своего "Железного купола" не видать – у Европы не хватит ресурсов

В Украине невозможно построить систему противовоздушной обороны, как в Израиле, утверждает президент Франции Эмманюэль Макрон.



Такой процесс требует ресурсов и длительного времени, аргументировал он и напомнил, что система ПВО в Израиле строилась в течение десятилетий и была профинансирована "в течение длительного времени".



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Построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины, невозможно еще и из-за ограниченности ресурсов Европы, констатировал президент Франции.



Как сообщал Mignews.ua, 19 апреля страны Большой семерки по итогам встречи на Кипре заявили о намерении усилить противовоздушную оборону Украины. Предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны обязались и в Североатлантическом альянсе.