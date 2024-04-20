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20.04.2024 17:29 Mignews

Украине своего "Железного купола" не видать – у Европы не хватит ресурсов

В Украине невозможно построить систему противовоздушной обороны, как в Израиле, утверждает президент Франции Эмманюэль Макрон.

Такой процесс требует ресурсов и длительного времени, аргументировал он и напомнил, что система ПВО в Израиле строилась в течение десятилетий и была профинансирована "в течение длительного времени". 

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Построить такую же систему, которая отвечала бы всем потребностям Украины, невозможно еще и из-за ограниченности ресурсов Европы, констатировал президент Франции.

Как сообщал Mignews.ua, 19 апреля страны Большой семерки по итогам встречи на Кипре заявили о намерении усилить противовоздушную оборону Украины. Предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны обязались и в Североатлантическом альянсе.

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