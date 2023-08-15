



Украина резко ответила на разговоры о вступлении в НАТО в обмен на территории

Украина считает неприемлемыми разговоры о возможном принятии ее в Североатлантический альянс в обмен на отказ от части украинских территорий в пользу России. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют.



Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. Напротив, в интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорения победы Украины и приобретения ею полноправного членства в НАТО", - заявили в МИД.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также резко раскритиковал заявление представителя НАТО, что Альянс может предоставить Украине членство в обмен на отказ от захваченных Россией территорий.



"Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения", - заявил Подоляк.



По его мнению, если российский диктатор Владимир Путин не потерпит сокрушительного поражения, война обязательно вернется с увеличенными аппетитами России.



"Попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, скажем прямо, триумф Путина не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "раздела Европы", в том числе с зонтиком НАТО. Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия? Не надо поощрять убийц ужасными индульгенциями", - заявил советник.



Напомним, ранее руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенссен предположил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок Российской Федерации, но решение об этом должен принимать Киев.