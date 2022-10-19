



Украина разочарована в Израиле





Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал газете "Маарив", что министр обороны Израиля Бени Ганц неожиданно и без объяснения причин отменил запланированную с августа беседу с министром обороны Украины



Корнийчук заявил: "Я не думаю, что мы будем разговаривать с Ганцем в будущем".



Корнийчук заявил, что в Украине глубоко разочарованы Израилем и, в частности, министром обороны Бени Ганцем, после того, как беседа министра Ганца с министром обороны Украины была отменена неожиданно и без объяснения причин. Украина не намерена вести диалог между министрами в будущем.



"Мы были сильно разочарованы, когда два дня назад разговор между министром обороны Украины Резниковым и министром обороны Ганцем был отменен. Хотя беседа была запланирована еще в августе, нам сообщили, что она не состоится, и не объяснили причину отмены. Я не думаю, что наш министр обороны будет разговаривать с Ганцем в будущем", - сказал посол.



Кроме того, он упомянул о беседе, которая, как ожидается, состоится в этот четверг между премьер-министром Яиром Лапидом и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой: "Мы были весьма удивлены тем, что офис Лапида одобрил этот разговор сейчас, когда он является премьер-министром и за две недели до выборов. В прошлый раз Лапид и Кулеба разговаривали еще до ротации, когда Лапид был министром иностранных дел. В течение 8 месяцев Украина всячески пытается убедить Израиль поставить нам оружие, если не наступательное, то хотя бы оборонительное. Это очень важно для нас, и до сих пор мы не добились успеха. Я не знаю, что Дмитрий Кулеба собирается сказать Лапиду, но главный вопрос для нас - это оружие".



Посол также отметил, что "сегодня ситуация изменилась, Иран стал нашим общим врагом, врагом Украины и Израиля. Возможно, новые обстоятельства заставят израильское правительство изменить свою позицию. Мы начали процесс разрыва дипломатических отношений с Ираном. Это займет время, но мы серьезно настроены на прекращение дипломатических отношений с Ираном, который поставляет оружие в Россию".