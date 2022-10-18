



Украина получит от Германии "огромный пакет" помощи: подробности





Огромный пакет на подходе. Германия рассказала, что поставит Украине до конца года



До конца 2022 года Германия поставит Украине дополнительные ракетные системы залпового огня, бронированные машины и многое другое. Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт на Берлинском внешнеполитическом форуме.



По ее словам, немецкая сторона передаст Украине бронированные эвакуационные машины, бронированные машины Dingo, мостоукладчики, гаубицы Panzerhaubitze 2000, РСЗО и антидронные системы.



"Мы будем поддерживать Украину в вопросе разминирования. Одним словом - огромный пакет на подходе", - отметила Ламбрехт.



Она добавила, что Германия не ставит для себя "красных линий" в вопросе поставки оружия для Украине, но готова поставлять то, что будет согласовано с союзниками.



Напомним, на днях Германия передала первую систему противовоздушной обороны IRIS-T, которая уже работает на южном направлении.