Новости » Политика
Украина получит от Франции списанное оружие
29.03.2024 21:41 Алина Груднева

Украина получит от Франции списанное оружие

Украина сможет получить от Франции списанное оружие.

По данным Var-Matin, такое заявление сделал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

По его словам, списанное оборудование будет передано вместо того, чтобы его утилизировать. Он также отметил, что бытует разная критика в отношении помощи, предоставляемой Украине от Франции.

"Она поступает от тех, кто думает, что мы даем слишком много, и от тех, кто думает, что мы даем недостаточно. Мы ясно видим, что говорим несколько поверхностно, а иногда и политизировано, поскольку началась европейская избирательная кампания", - отметил Лекорню.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы