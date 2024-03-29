



Украина получит от Франции списанное оружие

Украина сможет получить от Франции списанное оружие.



По данным Var-Matin, такое заявление сделал министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.



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По его словам, списанное оборудование будет передано вместо того, чтобы его утилизировать. Он также отметил, что бытует разная критика в отношении помощи, предоставляемой Украине от Франции.



"Она поступает от тех, кто думает, что мы даем слишком много, и от тех, кто думает, что мы даем недостаточно. Мы ясно видим, что говорим несколько поверхностно, а иногда и политизировано, поскольку началась европейская избирательная кампания", - отметил Лекорню.

