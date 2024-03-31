Украина получит от Франции бронетехнику и ракеты
Украина в рамках нового пакета военной помощи получит от Франции сотни единиц списанной бронетехники и зенитные ракеты Aster.
По данным Le Monde, об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
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"Чтобы удерживать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины: это абсолютно необходимо для мобильности войск. Эта старая техника, еще пригодная к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идет о сотнях в 2024 году и в начале 2025 года", - пояснил он.
По словам главы французского оборонного ведомства, ракеты Aster 30, которые являются аналогом Patriot, позволят усилить ПВО Украины.