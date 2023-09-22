



Украина получит новое оружие: список от Пентагона

Пентагон объявил список нового оружия, которое будет передано Украине в новом, уже 47-м пакете военной помощи на сумму 325 млн долл. В него войдут средства для усиления противовоздушной обороны Украины, кассетные боеприпасы и другое оборудование "для удовлетворения критически важных потребностей Украины и для помощи Украине в противостоянии российской агрессии".



Итак, в 47 пакет помощи, в частности, вошли:

ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

системы противовоздушной обороны Avenger;

пулеметы калибра 50 мм для борьбы с беспилотными авиационными системами;

155-мм артиллерийские снаряды, включая кассетные;

105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия;

59 легких тактических машин;

боеприпасы для обезвреживания помех;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Напомним, о предоставлении нового пакета военной помощи президент США Джо Байден объявил во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.



Глава украинского государства

оценил

новый пакет помощи США, а также заявил о достижении новых договоренностей, которые укрепят обороноспособность Украины.