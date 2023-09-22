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Украина получит новое оружие: список от Пентагона
22.09.2023 10:52 Mignews | фото: pixabay.com

Украина получит новое оружие: список от Пентагона

Пентагон объявил список нового оружия, которое будет передано Украине в новом, уже 47-м пакете военной помощи на сумму 325 млн долл. В него войдут средства для усиления противовоздушной обороны Украины, кассетные боеприпасы и другое оборудование "для удовлетворения критически важных потребностей Украины и для помощи Украине в противостоянии российской агрессии".

Итак, в 47 пакет помощи, в частности, вошли:

  • ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • пулеметы калибра 50 мм для борьбы с беспилотными авиационными системами;
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая кассетные;
  • 105-мм артиллерийские снаряды;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия;
  • 59 легких тактических машин;
  • боеприпасы для обезвреживания помех;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Напомним, о предоставлении нового пакета военной помощи президент США Джо Байден объявил во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США.

Глава украинского государства оценил новый пакет помощи США, а также заявил о достижении новых договоренностей, которые укрепят обороноспособность Украины.

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