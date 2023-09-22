Украина получит новое оружие: список от Пентагона
Пентагон объявил список нового оружия, которое будет передано Украине в новом, уже 47-м пакете военной помощи на сумму 325 млн долл. В него войдут средства для усиления противовоздушной обороны Украины, кассетные боеприпасы и другое оборудование "для удовлетворения критически важных потребностей Украины и для помощи Украине в противостоянии российской агрессии".
Итак, в 47 пакет помощи, в частности, вошли:
- ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- пулеметы калибра 50 мм для борьбы с беспилотными авиационными системами;
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая кассетные;
- 105-мм артиллерийские снаряды;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия;
- 59 легких тактических машин;
- боеприпасы для обезвреживания помех;
- запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Глава украинского государства оценил новый пакет помощи США, а также заявил о достижении новых договоренностей, которые укрепят обороноспособность Украины.