



Украина получит еще $12,4 млрд помощи от США

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.



Сообщается, что инициативу поддержали более 60 законодателей.



В документе говорится, что он предусматривает выделение в целом $12,4 млрд на "помощь, связанную с Украиной, в том числе обеспечение подготовки, предоставление военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины".