Новости » Политика
Украина получит еще $12,4 млрд помощи от США
29.09.2022 22:23 Александр Юзовский

Украина получит еще $12,4 млрд помощи от США

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине.

Сообщается, что инициативу поддержали более 60 законодателей.

В документе говорится, что он предусматривает выделение в целом $12,4 млрд на "помощь, связанную с Украиной, в том числе обеспечение подготовки, предоставление военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы