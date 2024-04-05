



Украина получила от партнеров более $700 млн на разминирование

Международные партнеры выделили Украине на проекты по гуманитарному разминированию на 2022-2027 годы более 700 миллионов долларов США в эквиваленте. Среди ключевых доноров – США, Швейцария, Норвегия, Япония, Нидерланды, Германия и другие. Об этом сообщает Минэкономики.



В министерстве уточнили, что партнеры обеспечивают не только финансовую поддержку разминирования, но и способствуют привлечению в Украину лучших технологий, практик и специалистов в этой сфере.



Минэкономики отмечает, что правительство будет усиливать координацию противоминной деятельности с международным и профессиональным сообществом.



Такая координация будет осуществляться как через начатую в 2023 году Секторальную рабочую группу, объединяющую всех доноров Украины в этой сфере, так и через восстановленный в марте 2024 года кластер по противоминной деятельности, являющийся платформой для программной координации соответствующих субъектов.



В ведомстве напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения РФ произошло 656 несчастных случаев, связанных с минами. От подрывов погибли 296 гражданских лиц, еще 665 получили ранения.



По данным ГСЧС, более четверти территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными предметами. Худшая ситуация остается в деоккупированных регионах.