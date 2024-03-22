



Украина получила от Литвы системы для борьбы с дронами

Литва передала Украине новую партию военной помощи. На этот раз ВСУ получат средства для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Литвы.



"Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине", - говорится в заявлении. Отмечается, что переданные Литвой противодронные системы уже в Украине.



В Минобороны объяснили, что военная поддержка, которую предоставляют Украине, сейчас охватывает различное оружие, боеприпасы, беспилотники, средства борьбы с дронами, обучение солдат, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, предоставляемую в соответствии с заявленными потребностями Украины. Литва уже разработала план долгосрочной поддержки Украины на 200 миллионов евро в течение 2024-2026 годов.