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Украина получила от Литвы штурмовик
21.04.2024 14:00 Алина Груднева

Украина получила от Литвы штурмовик

Украина получила на вооружение от Литвы в качестве военной помощи легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос".

Об этом сообщает литовское министерство обороны.

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По данным ведомства, штурмовик использовался пилотами для обучения управлению истребителями в сложных метеорологических условиях. 

L-39ZA "Альбатрос" был доставлен в Украину в разобранном состоянии 21 апреля.



Речь идет о модификации учебно-тренировочного самолета, который может использоваться как легкий штурмовик. Он оснащен четырьмя узлами подвески и рассчитан на боевую нагрузку в 1100 килограммов.

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