



Украина получила от Литвы штурмовик

Украина получила на вооружение от Литвы в качестве военной помощи легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос".



Об этом сообщает литовское министерство обороны.



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По данным ведомства, штурмовик использовался пилотами для обучения управлению истребителями в сложных метеорологических условиях.



L-39ZA "Альбатрос" был доставлен в Украину в разобранном состоянии 21 апреля.







Речь идет о модификации учебно-тренировочного самолета, который может использоваться как легкий штурмовик. Он оснащен четырьмя узлами подвески и рассчитан на боевую нагрузку в 1100 килограммов.