



Украина получила 100 дополнительных базовых квот ЕКМТ

Украина получила 100 дополнительных базовых квот ЕКМТ (Европейской Конференции Министров Транспорта) на 2023 год



Квоты позволят беспрепятственно выполнять перевозку грузов автомобилями по территориям стран-участниц системы многосторонней квоты разрешений ЕКМТ (Европейской Конференции Министров Транспорта).



С начала полномасштабного вторжения России в Украину значительная часть товаров экспортируется автомобильным транспортом.

Мининфраструктуры информирует, что в сентябре физический объем такого экспорта составил 1,4 млн. тонн.



Всего на следующий год у Украины будет 475 базовых квот. Это на 27% больше, чем мы имели в 2022 году и несколько последних лет.



"Напомню, что в этом году Украина заключила с ЕС соглашение о "транспортном безвизе". Благодаря этому без специальных разрешений украинские перевозчики имеют право осуществлять только двусторонние и транзитные перевозки в 27 европейских стран, - сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.