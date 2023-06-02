



​​​​​​​Украина ответила Китаю: Наши двери для переговоров с Путиным закрыты

Украина держит закрытыми двери для переговоров с Россией и не собирается начинать диалог. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



"Мы двери (для переговоров - ред.) не закрыли, мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты довольно крепко. Вы знаете, что есть решение СНБО по этому поводу - что с Путиным мы никаких переговоров вести не собираемся", - отметил Данилов, комментируя недавние слова спецпредставителя Китая Ли Хуэя.



Он заявил, что мнение других стран по переговорам объясняется тем, что они отстаивают свои собственные интересы и "отрабатывают определенные процессы для собственного потребления".



Данилов напомнил, что условия Украины для завершения войны достаточно простые: границы 91-го года, ответственность Путина и его сообщников за все преступления, компенсации за ущерб и гарантии безопасности для нашей страны.



Напомним, сегодня Ли Хуэй утверждал, что ни Россия, ни Украина "не закрывали двери для мирных переговоров". Такое мнение он высказал после визита в Москву, Киев и другие города стран Европы.



При этом он уточнял, что страна-агрессор якобы никогда не выступала против диалога для завершения войны. Спецпредставитель утверждал, что его стране нужно продолжать активно работать над миром между Россией и Украиной.