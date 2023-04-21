



Украина отозвала посла из Беларуси из-за встречи Лукашенко с предводителем ДНР

МИД Украины отозвало посла из Беларуси Игоря Кизима для консультаций. Причиной этого решения стала встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с предводителем ДНР Денисом Пушилиным. Об этом пишет пресс-служба украинского МИДа.



В ведомстве осудили такую ​​встречу и назвали “попыткой легитимизации российской оккупации”.



"Считаем встречу с представителем российской оккупационной администрации, который скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями, очередным и вопиющим недружественным актом со стороны Республики Беларусь, направленным на поддержку государства-агрессора РФ", – отметили в министерстве.



В МИД призвали Минск прекратить поддерживать россию в войне против Украины и воздерживаться от подобных шагов.



18 апреля в Минске Лукашенко провел встречу с предводителем ДНР Денисом Пушилиным. Он предложил помощь Беларуси в восстановлении оккупированных территорий Донбасса.