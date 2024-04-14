Украина осудила массированную атаку Ирана по Израилю
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает иранские массированные атаки против Государства Израиль.
Подобные действия являются абсолютно неприемлемыми, безответственными и несут риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт.
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Эта атака в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира на защиту глобальных границ демократии".