



Украина обратилась к Израилю: нужно оружие и санкции против РФ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал Израиль сделать больше для помощи стране.

По его словам, об этом он сказал в интервью JC.

"Сегодня мы надеемся, что израильское правительство и общество окажут реальную и быструю поддержку нашему государству", - сказал он.

По словам Ермака, многие люди еврейской национальности сейчас находятся на передовой.

"Некоторые из них были убиты россиянами. Эти люди воюют за свою страну. Нам нужно оружие и санкции против России. Россия стала эквивалентом "Хизбаллы". Они – террористы. Израильский народ должен понять, что мы чувствуем, украинцы, поскольку израильтянам также пришлось защищаться", - добавил он.

Ермак подчеркнул, что многие герои Израиля родились в Украине, но их родные города разрушают российские ракеты и иранские беспилотники.