Новости » Политика
Украина обратилась к Израилю: нужно оружие и санкции против РФ
27.10.2022 12:14 Алина Груднева

Украина обратилась к Израилю: нужно оружие и санкции против РФ

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал Израиль сделать больше для помощи стране.

 
По его словам, об этом он сказал в интервью JC.
 
"Сегодня мы надеемся, что израильское правительство и общество окажут реальную и быструю поддержку нашему государству", - сказал он.
 
По словам Ермака, многие люди еврейской национальности сейчас находятся на передовой. 
 
"Некоторые из них были убиты россиянами. Эти люди воюют за свою страну. Нам нужно оружие и санкции против России. Россия стала эквивалентом "Хизбаллы". Они – террористы. Израильский народ должен понять, что мы чувствуем, украинцы, поскольку израильтянам также пришлось защищаться", - добавил он.
 
Ермак подчеркнул, что многие герои Израиля родились в Украине, но их родные города разрушают российские ракеты и иранские беспилотники.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы