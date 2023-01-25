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Украина может получить МиГ-29 от Словакии, но это не точно
25.01.2023 20:30 Алина Груднева

Украина может получить МиГ-29 от Словакии, но это не точно

Правительство Словакии готово к обсуждению деталей передачи истребителей МиГ-29 Украине.

Такое заявление сделал 25 января министр обороны страны Ярослав Надь.

Он подтвердил, что вопрос о возможности передачи своих самолетов Украине уже рассматривается в правительстве. Тем не менее, решения по этому поводу пока что нет.

"С 1 октября Словакия уже не использует МиГ-29. Мы готовы передать эти самолеты Украине, чтобы она могла защищаться и не собираемся их передавать кому-нибудь другому", - сказал министр.

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