



Украина может получить МиГ-29 от Словакии, но это не точно

Правительство Словакии готово к обсуждению деталей передачи истребителей МиГ-29 Украине.



Такое заявление сделал 25 января министр обороны страны Ярослав Надь.



Он подтвердил, что вопрос о возможности передачи своих самолетов Украине уже рассматривается в правительстве. Тем не менее, решения по этому поводу пока что нет.



"С 1 октября Словакия уже не использует МиГ-29. Мы готовы передать эти самолеты Украине, чтобы она могла защищаться и не собираемся их передавать кому-нибудь другому", - сказал министр.