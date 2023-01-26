



Украина может не рассчитывать на получение Abrams к весне

США не успеют доставить в Украину танки Abrams, которые ранее были обещаны президентом Джо Байденом, к весеннему наступлению.



Такое заявление сделал замгоссекретаря Виктория Нуланд в Конгрессе.



"Abrams, как вы знаете, очень сложные танки. Они требуют серьезной подготовки. Даже если мы утвердили их передачу, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Это не та техника, которая будет доставлена к весеннему наступлению", - предупредила она.



На вопрос республиканца Джима Риша о том, почему было так поздно решено передать эти танки Украине, она ответила, что на каждом этапе Вашингтон смотрел на то, "что нужно украинцам и что они просили".



Осенью был период, когда они захватывали на поле боя огромное количество российских танков, которые они смогли успешно использовать во время наступлений в районе Херсона и Харькова. Теперь им нужно больше, вот мы и откликнулись", - отметила Нуланд.