



Украина и Польша могут закрыть границы. Туск сообщил о таких переговорах

Возможное закрытие границ для торговли между Украиной и Польшей стало предметом обсуждения в рамках переговоров между двумя странами.



О них сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, уточнив также, что переговоры касаются и вопроса о временном закрытии границы для товарного обмена.



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Тема закрытия границ будет подниматься и в ходе встречи с фермерами, сообщил польский премьер, напомним, что уже была попытка ограничить поставки сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщает РАР.



Ведутся также переговоры с украинской стороной и о "временном закрытии границы для обмена товарами".



"Известно, что это будет временным и взаимно болезненным решением. Я готов принимать даже жесткие решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда по согласованию с Киевом, чтобы не было лишнего напряжения между Варшавой и Киевом, но мы должны найти решение, которое будет долговременным", – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.