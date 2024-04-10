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Украина и Израиль подписали важное соглашение о сотрудничестве
10.04.2024 16:16 Посол Бродский

Украина и Израиль подписали важное соглашение о сотрудничестве

Украина и Израиль 10 апреля подписали меморандум о сотрудничестве государственных архивных служб двух стран.

Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский.

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"В нашем посольстве в Киеве подписали сегодня меморандум о сотрудничестве государственных архивных служб Израиле и Украины. Это первое межправительственное соглашение, подписанное между нашими странами за время войны в Украине", - отметил он.

По словам дипломата, меморандум облегчит государственным службам, историкам и гражданам двух стран доступ к архивам. Также соглашение поможет найти ответы на вопросы, касающиеся общего прошлого.

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