



Украина и Израиль подписали важное соглашение о сотрудничестве

Украина и Израиль 10 апреля подписали меморандум о сотрудничестве государственных архивных служб двух стран.



Об этом сообщил посол Израиля Михаил Бродский.



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"В нашем посольстве в Киеве подписали сегодня меморандум о сотрудничестве государственных архивных служб Израиле и Украины. Это первое межправительственное соглашение, подписанное между нашими странами за время войны в Украине", - отметил он.



По словам дипломата, меморандум облегчит государственным службам, историкам и гражданам двух стран доступ к архивам. Также соглашение поможет найти ответы на вопросы, касающиеся общего прошлого.