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Указ Путина: один день службы в зоне СВО засчитывать за два
03.01.2023 21:28 Ольга Белозерова

Указ Путина: один день службы в зоне СВО засчитывать за два

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день службы военных в зоне "спецоперации" будет засчитываться за два дня. 

Об этом сообщает "Лента.ру".

"Засчитывать военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим (проходившим) военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, выполняющим (выполнявшим) задачи, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач за два дня", - говорится в указе. 
 

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