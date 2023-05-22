



Уйти с территорий и отдать Иерусалим. Альтернативный сионизм Яира Голана



Бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа, бывший депутат от партии Мерец Яир Голан опубликовал программную статью в газете Маарив. Господин Голан подробно изложил в ней свое “альтернативное видение” Израиля.



Бывает очень обидно, когда из одной студии в другую приходится объяснять очень простую и элементарную максиму: "Война - это просто продолжение политики другими средствами". Последние 15 лет у нас не было никакой политики по отношению к ХАМАСу или Палестинской автономии. С тех пор как инициатива Ольмерта в Аннаполисе умерла, мы застряли на одном и том же бесконечном витке, в рамках которого Израиль и палестинцев экстремистские силы ведут к политической катастрофе в безнадежной средиземноморской греческой трагедии.



Так не должно быть. Самая сильная страна на Ближнем Востоке - обладающая самым современным оружием, лучшими системами ПВО и высококлассным персоналом - может пойти на безумный риск и с позиции силы попытаться выйти из тупика политической безопасности, который обрекает нас на уничтожение. Израиль должен решить, чего он хочет: аннексии или отделения от палестинцев. Установить четкие и признанные границы для Еврейского Государства или аннексировать миллионы палестинцев и столкнуться с определенным риском превращения Израиля либо в слабое государство-изгоя, в котором господствует апартеид, либо в государство всех своих граждан - половина из которых будет арабами, а другая половина евреями - государство, которое с большой вероятностью погрязнет в гражданской войне.



Многое можно сделать в одностороннем, двустороннем и многостороннем порядке. Мы можем начать строительство будущей границы Израиля на фоне резкого снижения трений с гражданским населением, ослабления напряженности в сфере безопасности и сохранения оперативной свободы ЦАХАЛа и ШАБАКа. Мы можем запустить ряд экономических и инфраструктурных инициатив, которые укрепят палестинскую экономику, повысят уровень жизни и улучшат нашу способность разделить два этих народа. Все эти инициативы можно увязать с региональным планом экономической помощи, включающим Иорданию, Египет и страны Персидского залива. Представьте себе, что произойдет на следующий день после того, как Израиль объявит, что он намерен воплотить в жизнь концепцию двух государств, что вскоре будет представлен практический план для этого, и что его реализация начнется с серии односторонних шагов, но без снижения безопасности израильских граждан. Этот план действий, который свободен от рисков для безопасности, изобилует политическими и национальными возможностями, выражает желания большинства граждан Израиля, которые хотят освободиться от бремени контроля над жизнью миллионов людей, не желающих быть под нашим контролем, и гарантирует характер Израиля как национального дома еврейского народа - свободной, равноправной и демократической страны.



Принципы этого плана будут следующими: небольшая часть Иудеи и Самарии будет аннексирована - районы, в которых проживает большинство израильского населения [на Западном берегу], в обмен на территориальную компенсацию, которая будет предоставлена Палестинской автономии в соразмерном масштабе; поселенческие блоки, которые будут аннексированы, будут окружены наземным барьером, и их безопасность будет гарантирована; Иерусалим будет разделен, причем Израиль отдаст большую часть арабских кварталов города (если кто забыл, Иерусалим в настоящее время является крупнейшим арабским городом Израиля); арабские кварталы станут столицей будущего палестинского государства; долина реки Иордан будет находиться под суверенитетом Палестины, но в ней будет создан особый режим безопасности, при сохранении израильского контроля над пограничными переходами с Иорданией и водоводом; ЦАХАЛ и ШАБАК сохранят оперативную свободу на всей территории и в соответствии с развивающейся ситуацией в области безопасности.



Я мог бы углубиться в детали, но не думаю, что это необходимо на данном этапе. Достаточно, чтобы Израиль реализовал первые два из вышеперечисленных предложений, и мы сразу же увидим положительное влияние на внутренний диалог, национальное единство, международное положение Израиля, региональную ситуацию по отношению к Ирану и многое другое. Сионизм в его модели 2023 года обязывает взять на себя инициативу и ответственность за наше будущее, будущее, которое должно быть под руководством умеренного демократического большинства, а не группы радикальных националистов. Уже несколько месяцев мы скандируем: "Либо демократия, либо восстание", но мы забыли простой принцип: демократии не будет без отделения от палестинцев и без реального возрождения сионистского видения силами, которые несли его до сих пор - продуктивной, демократической, либеральной и умеренной общественностью, которая составляет большинство населения Израиля независимо от религии, расы или пола.