



Угрожавшая семье Беннета активистка пошла на сделку о признании вины

Активистка Илана Спорта Хания, которая была арестована за угрозы бывшему премьер-министру Нафтали Беннету и его семье, пошла на сделку о признании вины.



65-летняя медсестра на пенсии из Ашкелона призналась в суде, что отправила ему, его жене и их сыну-подростку два письма с пулями, угрожая их безопасности, если премьер-министр не уйдет в отставку.



"Я не собиралась причинять вред семье Беннетов. Я выражаю сожаление и раскаяние и извиняюсь перед семьей", - сказала она.



В рамках сделки прокуратура сняла обвинение в незаконном хранении огнестрельного оружия, оставив только обвинение в вымогательстве. Соглашение было подписано с согласия семьи Беннета.









