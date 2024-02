Угроза войны: Венесуэла наращивает войска на границе

Напряженность из-за территориального спора между Венесуэлой и Гайаной, который чуть не привел к войне, продолжает нарастать.



По данным газеты The Wall Street Journal, Каракас на фоне желания президента Николаса Мадуро аннексировать нефтяной регион Эссекибо начал наращивать военный контингент на границе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Туда стягиваются легкие танки, патрульные катера с ракетами и бронетранспортеры, что заметно на спутниковых снимках.



"Это развертывание представляет собой значительную эскалацию попыток Каракаса получить определенные рычаги воздействия на энергетические запасы своего соседа. Это происходит несмотря на письменное соглашение, достигнутое в декабре между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и президентом Гайаны Ирфааном Али, в котором осуждается применение силы и содержится призыв к созданию комиссии для решения территориальных споров", - сказано в материале.



"Miscalculation and Escalation over the Essequibo: New Insights into the Risks of #Venezuela's Compellence Strategy"https://t.co/h1NX5BpmT8