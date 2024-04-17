



Угроза войны не является неизбежной, но и не является невозможной, – глава ЕК

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает европейские государства активизировать усилия по наращиванию оборонных возможностей и анализу угроз безопасности.



"Угроза войны, возможно, не является неизбежной, но она не является невозможной. Мы должны быть готовы, начиная с насущной потребности в восстановлении, пополнении и трансформации вооруженных сил стран-членов", – заявила она, выступая на Саммите по вопросам безопасности и обороны, который прошел 17 апреля в Брюсселе.



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Фон дер Ляйен подчеркнула важность НАТО для обеспечения безопасности Европы, однако "европейский суверенитет никогда не будет обеспечиваться за счет наших партнеров и друзей".



Поэтому глава Еврокомиссии призвала ЕС принять более активную роль в области обороны, заметив, что Европа сталкивается с вызовами от "новой лиги авторитарных государств", включая Россию, Иран и Северную Корею, которые, по ее мнению, угрожают демократическим странам, сообщает Европейская правда.



"Сейчас пришло время для европейского пробуждения в области обороны и безопасности. Наша свобода и процветание зависят от безопасности, поэтому мы должны адаптировать наши действия к новой среде безопасности", – призвала глава Еврокомиссии.