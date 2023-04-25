Угроза на Голанах: еще один этап иранской "кампании между войнами"
Иран заявил, что работает над новой стратегией против Израиля. Иранские СМИ и члены режима описывают это как попытку "объединить" различные фронты против Израиля. В этом месяце был анонсирован мультифронт, когда Иран призвал ХАМАС запустить ракеты из Газы, а затем из Ливана, а затем задействовал другую группировку под названием Лива аль-Кудс в Сирии, чтобы запустить больше ракет за один день. Иран также хвастается использованием "невидимых" рук для доставки оружия в Иудею и Самарию.
Цель Ирана состоит в том, чтобы удержать Израиль в обороне и отодвинуть конфликт на территорию Израиля, по существу сводя на нет преимущества Израиля в воздухе, на море и в других областях, где израильские высокие технологии могут легче победить Иран. По сути, эта новая стратегия направлена на то, чтобы сдвинуть конфликт под названием "Кампания между войнами" таким образом, чтобы Иран больше не сталкивался с проблемами, связанными с его укреплением в Сирии, а, скорее, двигал свои пешки ближе к Израилю.
Хотя эта тенденция существовала в течение многих лет с тех пор, как сирийский режим вернулся к границе с Голанскими высотами в 2018 году, она проявилась на этой и прошлой неделе, когда израильская артиллерия отреагировала на поддерживаемые Ираном угрозы вблизи Голан. Кроме того, аккаунты в социальных сетях в Сирии показывали изображения листовок, которые, по их словам, призывали людей держаться подальше от "Хизбаллы". Согласно сообщениям, в листовках прямо упоминается командир сирийского режима и офицер "Хизбаллы". Был еще один инцидент во вторник, 18 апреля.
Еще одна угроза возникла в начале апреля, когда Иран запустил беспилотник из Сирии над Голанскими высотами, который был сбит. Получается не менее трех происшествий в этом районе за месяц. Эта серия инцидентов представляет собой новую тенденцию и этап в "Кампании между войнами". Еще осенью 2017 года в сообщениях говорилось, что Россия отклонила требования побудить сирийский режим держать Иран и поддерживаемые Ираном подразделения на расстоянии более 60 км от границы, когда режим вернется в этот район. Это важно, потому что в то время Россия отправляла в этот район военную полицию. Сирийские повстанцы примиряются с режимом. У США также есть гарнизон в Танфе, который находится примерно в 260 км от границы. Гарнизон Танф имеет зону отчуждения в 55 км вокруг него. Если вы сделаете простые математические действия и вычтете 60 км из 260, а затем вычтете еще 55, вы получите разрыв в 145 км, где Иран будет иметь влияние между зоной отчуждения Танф и предполагаемой зоной неиранской линии обороны возле Голан.
Однако Иран этого не хочет. Вместо этого иранский осьминог наносит удары по различным подразделениям между Альбукамалем и Дейр-эз-Зором вдоль долины реки Средний Евфрат, где он нацеливается на силы США, а затем возле Танфа и Голан и на базе Т-4 недалеко от Пальмиры. Так действует Иран в южной и центральной Сирии. На севере он также доставляет оружие в Алеппо под прикрытием помощи при землетрясении. Общий вывод состоит в том, что Иран проявляет большую активность в Сирии и что, хотя он может столкнуться с проблемами, артиллерийские инциденты возле Голан указывают на продолжающуюся поддерживаемую Ираном активность вблизи границы.
Эти действия привели к сообщениям сирийского режима и иранских СМИ о многочисленных авиаударах по иранским грузам в Сирии в марте. Иран отреагировал инцидентом с беспилотником в начале апреля, а затем кампанией "объединения фронтов" во время Песаха, а теперь и очевидными угрозами возле Голан во главе с иранским командиром 4-й дивизии сирийского режима и ключевым офицером разведки "Хизбаллы".
Во время гражданской войны в Сирии часто возникали угрозы Голанам. После 2018 года относительное затишье усилилось. Теперь, в 2023 году, напряженность, похоже, снова нарастает.