



Угроза на Голанах: еще один этап иранской "кампании между войнами"

Иран заявил, что работает над новой стратегией против Израиля. Иранские СМИ и члены режима описывают это как попытку "объединить" различные фронты против Израиля. В этом месяце был анонсирован мультифронт, когда Иран призвал ХАМАС запустить ракеты из Газы, а затем из Ливана, а затем задействовал другую группировку под названием Лива аль-Кудс в Сирии, чтобы запустить больше ракет за один день. Иран также хвастается использованием "невидимых" рук для доставки оружия в Иудею и Самарию.



Цель Ирана состоит в том, чтобы удержать Израиль в обороне и отодвинуть конфликт на территорию Израиля, по существу сводя на нет преимущества Израиля в воздухе, на море и в других областях, где израильские высокие технологии могут легче победить Иран. По сути, эта новая стратегия направлена ​​на то, чтобы сдвинуть конфликт под названием "Кампания между войнами" таким образом, чтобы Иран больше не сталкивался с проблемами, связанными с его укреплением в Сирии, а, скорее, двигал свои пешки ближе к Израилю.



Хотя эта тенденция существовала в течение многих лет с тех пор, как сирийский режим вернулся к границе с Голанскими высотами в 2018 году, она проявилась на этой и прошлой неделе, когда израильская артиллерия отреагировала на поддерживаемые Ираном угрозы вблизи Голан. Кроме того, аккаунты в социальных сетях в Сирии показывали изображения листовок, которые, по их словам, призывали людей держаться подальше от "Хизбаллы". Согласно сообщениям, в листовках прямо упоминается командир сирийского режима и офицер "Хизбаллы". Был еще один инцидент во вторник, 18 апреля.



Еще одна угроза возникла в начале апреля, когда Иран запустил беспилотник из Сирии над Голанскими высотами, который был сбит. Получается не менее трех происшествий в этом районе за месяц. Эта серия инцидентов представляет собой новую тенденцию и этап в "Кампании между войнами". Еще осенью 2017 года в сообщениях говорилось, что Россия отклонила требования побудить сирийский режим держать Иран и поддерживаемые Ираном подразделения на расстоянии более 60 км от границы, когда режим вернется в этот район. Это важно, потому что в то время Россия отправляла в этот район военную полицию. Сирийские повстанцы примиряются с режимом. У США также есть гарнизон в Танфе, который находится примерно в 260 км от границы. Гарнизон Танф имеет зону отчуждения в 55 км вокруг него. Если вы сделаете простые математические действия и вычтете 60 км из 260, а затем вычтете еще 55, вы получите разрыв в 145 км, где Иран будет иметь влияние между зоной отчуждения Танф и предполагаемой зоной неиранской линии обороны возле Голан.



Однако Иран этого не хочет. Вместо этого иранский осьминог наносит удары по различным подразделениям между Альбукамалем и Дейр-эз-Зором вдоль долины реки Средний Евфрат, где он нацеливается на силы США, а затем возле Танфа и Голан и на базе Т-4 недалеко от Пальмиры. Так действует Иран в южной и центральной Сирии. На севере он также доставляет оружие в Алеппо под прикрытием помощи при землетрясении. Общий вывод состоит в том, что Иран проявляет большую активность в Сирии и что, хотя он может столкнуться с проблемами, артиллерийские инциденты возле Голан указывают на продолжающуюся поддерживаемую Ираном активность вблизи границы.



Эти действия привели к сообщениям сирийского режима и иранских СМИ о многочисленных авиаударах по иранским грузам в Сирии в марте. Иран отреагировал инцидентом с беспилотником в начале апреля, а затем кампанией "объединения фронтов" во время Песаха, а теперь и очевидными угрозами возле Голан во главе с иранским командиром 4-й дивизии сирийского режима и ключевым офицером разведки "Хизбаллы".



Во время гражданской войны в Сирии часто возникали угрозы Голанам. После 2018 года относительное затишье усилилось. Теперь, в 2023 году, напряженность, похоже, снова нарастает.

