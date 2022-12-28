



Угроза "Капитолия-2" в Израиле: Ярив Левин созвал чрезвычайное совещание

Спикер Кнессета Ярив Левин созвал сегодня чрезвычайное совещание в своем кабинете в Кнессете.



На совещании присутствовали комиссар полиции Коби Шабтай, начальник Иерусалимского округа Дорон Турджеман, глава охраны Кнессета Юваль Хен и другие сотрудники полиции и охраны Кнессета.



На встрече также присутствовали будущий спикер Кнессета Амир Охана и следующий председатель коалиции Офир Кац, который как ожидается, завтра будет председательствовать на пленарном заседании в качестве заместителя спикера.



По словам источников, присутствовавших на заседании, во время встречи спикер Кнессета Левин выразил обеспокоенность руководству полиции в связи с возможностью "инцидента Капитолий-2". Левин опасается, что противники будущего правительства ворвутся в здание или блокируют подъездные пути к нему во время инаугурации, и попросил сообщить, как они будут готовиться к этому.



Также сообщается о том, что, что поскольку Амир Охана поднял вопрос о необходимости подготовиться к тому, что депутаты Кнессета будут участвовать в демонстрациях, и что им должно быть разрешено проводить демонстрации, соблюдая закон.



Со стороны полиции были высказаны опасения по поводу перекрытия дорог и того, что члены Кнессета не смогут попасть в него вовремя для принятия присяги. С самого утра сотрудники полиции Израиля проводят патрулирование вокруг Кнессета, готовясь к завтрашней церемонии принятия присяги.