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Угроза "Капитолия-2" в Израиле: Ярив Левин созвал чрезвычайное совещание
28.12.2022 19:37 Аркадий Бочаровский

Угроза "Капитолия-2" в Израиле: Ярив Левин созвал чрезвычайное совещание

Спикер Кнессета Ярив Левин созвал сегодня чрезвычайное совещание в своем кабинете в Кнессете.

На совещании присутствовали комиссар полиции Коби Шабтай, начальник Иерусалимского округа Дорон Турджеман, глава охраны Кнессета Юваль Хен и другие сотрудники полиции и охраны Кнессета. 

На встрече также присутствовали будущий спикер Кнессета Амир Охана и следующий председатель коалиции Офир Кац, который как ожидается, завтра  будет председательствовать на пленарном заседании в качестве заместителя спикера.

По словам источников, присутствовавших на заседании, во время встречи спикер Кнессета Левин выразил обеспокоенность руководству полиции в связи с возможностью "инцидента Капитолий-2". Левин опасается, что  противники будущего правительства ворвутся в здание или блокируют подъездные пути к нему во время инаугурации, и попросил сообщить, как они будут готовиться к этому. 

Также сообщается о том, что, что поскольку Амир Охана поднял вопрос о необходимости подготовиться к тому, что депутаты Кнессета будут участвовать в демонстрациях, и что им должно быть разрешено проводить демонстрации, соблюдая закон. 

Со стороны полиции были высказаны опасения по поводу перекрытия дорог и того, что члены Кнессета не смогут попасть в него вовремя для принятия присяги. С самого утра сотрудники полиции Израиля проводят патрулирование вокруг Кнессета, готовясь к завтрашней церемонии принятия присяги.

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