



Угроза исламского колониализма

Дэниел Гринфилд, научный сотрудник Центра свободы по журналистике Шиллмана, журналист-расследователь и писатель, специализирующийся на леворадикальных взглядах и исламском терроризме.



Открытие Америки и апогей европейской цивилизации, положивший начало современному миру, были основаны на сопротивлении исламскому колониализму. С тех пор европейские страны ушли из мусульманского мира, чтобы избежать колониализма, но затем были колонизированы миллионами мусульман из своих старых колоний. Вместо того чтобы покончить с колониализмом, Европа превратилась из колонизаторов в колонизируемых, и европейские правительства были призваны вновь управлять миллионами мусульман, теперь уже не на Ближнем Востоке, в Пакистане, Северной Африке или Азии, а в Лондоне, Париже и в своих собственных странах. Так правители быстро превратились в управляемых.



Если прежние европейские правительства стремились умиротворить мусульман за границей, то их потомки из ЕС пытались умиротворить их у себя дома. И Америка вскоре последовала за ними. После 11 сентября Америка в первую очередь беспокоилась о мусульманском терроризме, приходящем из-за рубежа. Теперь ее больше беспокоит исламский терроризм, исходящий от новообращенных мусульман и иммигрантов внутри Соединенных Штатов.



История исламского колониализма повторяется при попустительстве невежественных идеологов, которые называют освобождением процесс, в ходе которого жестокий империализм, искалечивший большую часть мира, вернулся, поработив женщин, культурные и расовые меньшинства и всех немусульман.



Долгое шествие ислама по Ближнему Востоку, а затем по Африке и Азии завершилось борьбой в Европе между вторгшимися мусульманскими армиями и коренным населением. Венские ворота (В 1683 году Вена была осаждена Османской империей в течение двух месяцев. Битва там закончилась победой армий Священной Римской империи и Речи Посполитой над Османской империей и ее вассальными государствами, став поворотным пунктом в попытке захвата Европы, после чего мусульмане уже не смогли бы одержать верх) ознаменовали поворотный момент, когда исламские империи стали доминировать на большей части территории, которую мы называем Третьим миром, но не смогли завоевать и колонизировать Европу. Цена борьбы была высока, и в основном забытая исламская торговля европейскими рабами продолжалась, наряду с традиционной торговлей африканскими рабами, вплоть до XIX века. Открытие Америки позволило европейской цивилизации расшириться, обойти змеиную яму пиратов и работорговцев, в которую превратились Африка и Ближний Восток под властью ислама, и открыть новые берега.



Колумб искал новый маршрут в Индию, который заменил бы сухопутный путь, контролируемый османскими завоевателями Византии, а также позволил бы избежать североафриканских исламских пиратов, чье завоевание Испании было сорвано, но которые продолжали охотиться на испанские суда и представляли опасность для португальского морского пути в Индию, пролегавшего вдоль африканского побережья.



Истоки Соединенных Штатов Америки лежат в сопротивлении исламскому джихаду. Томас Джефферсон и Джон Адамс вновь открыли для себя этот факт, когда столкнулись с проблемой исламского пиратства.



Когда они пытались убедить исламского эмиссара прекратить нападения на американские корабли и порабощение американцев, Томасу Джефферсону и Джону Адамсу сказали, что исламское пиратство и рабство "основаны на законах их пророка, что в их Коране написано, что все народы, которые не признают их власть, грешны, что их право и обязанность - вести войну с ними везде, где они могут быть найдены, и делать рабами всех, кого они могут взять в плен".

Америка представляла собой нечто лучшее, чем путь в Индию, хотя в конечном итоге она позволила западным людям достичь Индии, Китая и Японии, минуя набеги исламских империй, потому что она также содержала земли и ресурсы, которые позволили европейским нациям и колониям построить свои собственные цивилизации, не прибегая к помощи рабовладельческих народов под исламским сапогом.



Мусульманские пираты охотились за грузами Нового Света, что привело к многочисленным конфликтам, включая Первую и Вторую Барбарийские войны, первые настоящие международные войны Америки, но ситуация изменилась. Османская империя проиграла свою борьбу за Европу и никогда не сможет добраться до Америки. Там, где раньше она грозила поглотить Запад, начался упадок, который так и не удалось восстановить.



Недолгая европейская колонизация Ближнего Востока и Северной Африки была гораздо мягче, чем все те ужасы, которые творили в этом регионе исламские завоеватели. Здесь не было геноцида, массового рабства или тотального подавления народов из-за их религии. Самые большие претензии мусульман к колониализму заключаются в том, что британцы и французы предоставили гражданские права немусульманам, особенно христианам и евреям, и позволили им создать свои собственные страны.



Британский колониализм положил конец мусульманской торговле рабами, которая шла из Африки в Египет, через Израиль и в Аравию. С окончанием европейского колониализма рабство возобновилось. Исламские тирании, такие как Катар или Саудовская Аравия, обслуживаются миллионами рабов-немусульман. (Катар официально отменил рабство под давлением Великобритании в 1952 году, а Саудовская Аравия отменила рабство только в 1962 году под давлением администрации Кеннеди).



Конец колониализма также ознаменовал конец равных прав для евреев и христиан в мусульманском мире. Исход христиан и евреев с Ближнего Востока ускорился. Более миллиона евреев из Египта, Ирака, Йемена и других "деколонизированных" стран бежали в Израиль. Вместе с арабскими христианами они также продолжили свой путь в Америку, Канаду, Австралию и Европу.



Однако мусульмане последовали за ними в эти убежища. Исламские поселенцы в Средиземноморье никогда не мирились с мыслью о том, что эти традиционно еврейские и христианские районы должны снова вырваться на свободу и стать независимыми от исламского правления. Израиль и Ливан вскоре стали известны как страны с самыми серьезными террористическими проблемами в регионе. Это не было совпадением.



В то время как христиане и евреи на Ближнем Востоке, а индусы и буддисты в Азии находились под осадой мусульманских войск от Африки до Азии, новая волна мусульманской колонизации прибилась к берегам западных стран. Новоприбывшие приняли защитную окраску политики идентичности и заявили, что они являются частью движения за "деколонизацию" западных стран. Но под деколонизацией они подразумевают колонизацию.



Исламисты пришли не освобождать, а порабощать, не деколонизировать, а возобновить колонизацию, которая потерпела крах у Венских ворот и казалась безнадежной, когда Европа открыла Новый Свет и больше не должна была плавать на своих кораблях или торговать по милости бандитов, которые колонизировали, подчинили и уничтожили все знания и культуру Ближнего Востока.



Их задача - создать армии, способные вести политические и военные конфликты, разделить и покорить своих врагов в западных странах и навязать исламскую теократию или законы шариата, которые укрепят их власть и покончат со всякой надеждой на свободу, права человека или равенство в свободном мире. Именно во имя этого, наряду с другими их колонизаторскими проектами, направленными против Индии и Израиля, езидов в Ираке или буддистов в Бангладеш, они совершают свои террористические нападения на нас.



Это касается не только одной Америки. Или Израиля. Индусов убивают в Индии, а христиан - в таких далеких друг от друга местах, как Нигерия и Филиппины, в рамках новой волны исламских завоеваний.



Исламский колониализм возник задолго до того, как британские мужчины в касках разгуливали по странам третьего мира. Число его жертв исчисляется десятками миллионов, и возобновление исламского колониализма должно вызывать такую же серьезную озабоченность, как если бы нацизм восстал из мертвых и танки на скорости пронеслись по Европе.



К сожалению, слишком многие цивилизованные народы забыли свою историю и убеждены, что их бывшие и будущие завоеватели - жертвы, потому что они были колонизированы менее полувека, в то время как исламский колониализм длился более тысячи лет и не был свергнут никакими мирными протестами или выступлениями, как это сделали британцы.



Исламизм - это колониализм. Настоящая деколонизация - это сопротивление исламскому экспансионизму.

