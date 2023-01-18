



Угроза Crime Minister: уедет тысяча врачей - и Израиль останется без медицины

Движение Crime Minister: утверждает: "Достаточно 1000 врачей-специалистов, которые не согласятся жить здесь без независимости суда - и в Израиле нет современных медицинских услуг".



В листовке Crime Minister говорится: “100 тысяч протестующих под дождем против государственного переворота - это много или мало?

Давайте поговорим о цифрах. В Израиле 17 тысяч врачей-специалистов моложе пенсионного возраста. И подавляющее большинство из них против государственного переворота.



В Израиле 190 эндокринологов. И более полумиллиона диабетиков. Если только 100 из этих врачей решат, что лучше им организовать стажировку за границей - вместо того, чтобы Ави Маоз воспитывал их детей, пока сторонник террористов командует полицией, то все, полный крах.



ВИзраиле 565 кардиологов, 265 онкологов...

Вам не нужно 100 тысяч, достаточно 1000 специалистов, которые не согласятся жить здесь без независимости суда - и в Израиле нет современной медицины.



Как только не будет медицины, какой работник хай-тека останется здесь?

Когда не будет изобилия высоких технологий, какой центр развития останется здесь?

Вот как рушится экономика.

Израильская экономика зависит от очень небольшой группы, чуть более 100 тысяч человек, на которых держится современное государство.

И большая часть из них была на площади в полночь.

“Нет прав - полный крах”.