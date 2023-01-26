



Удары по опорам мостов и эстакад. У Генштаба ВС РФ готов ответ на Абрамсы

В Генштабе ВС РФ были готовы к передаче Киеву западных танков. Как поясняют "информированные источники", в Генштабе ВС РФ еще несколько месяцев назад появилась информация о том, что Украина получит танки. В ответ на это, было разработано несколько сценариев возможного военного ответа.



Один из собеседников отмечает, что военные исходят из того, что поставляемые Киеву танки являются сверхтяжелыми (50 и более тонн), поэтому их логистика сужается в буквальном смысле к нескольким основным путям. Возможным вариантом будет нанесение высокоточных ударов по опорам мостовых переправ и эстакад. Как утверждает другой инсайдер, совсем не обязательно ВС РФ будут бомбить мосты через Днепр — существуют и иные варианты.



В частности, все дороги на Западе и в центральной части Украины проходят через небольшие реки. "Учитывая особую массу танков, могут быть использованы лишь единичные мостовые переправы. Именно по этим мостам и возможен удар. При этом, достаточно повредить лишь одну опору моста, чтобы тяжелый танк не смог проехать", — добавляет инсайдер в военной среде.